Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Bei Zusammenstoß leicht verletzt

Lippe (ots)

(LW) Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Polo und einem 3er BMW kam es am Samstag gegen 14.25 Uhr auf der Heidenoldendorfer Straße. Der 47-jährige BMW-Fahrer aus Spenge befuhr die Heidenoldendorfer Straße von der Bielefelder Straße aus kommend und bog nach links in die Sichterheidestraße ab. Dabei übersah er den auf der Bielefelder Straße entgegenkommenden VW einer 44-jährigen aus Augustdorf. Durch die Wucht der Kollision stürzte der VW um und kam auf dem Dach zu liegen. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug durch eine Seitenscheibe leicht verletzt verlassen und wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung dem Klinikum in Detmold zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und wurden abgeschleppt.

