Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 02.07.2019. Durchführung von ganzheitlichen Drogenkontrollen im Straßenverkehr in Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel im Zusmmenwirken mit Beamten der Zentralen Polizeidirektion als auch Kollegen der Hundeführerstaffel führten am 01.07.2019, in der Zeit von 12:00-18:00 Uhr, ganzheitliche Drogenkontrollen durch.

Ziel dieser Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit durch gezielte Kontrollen von Fahrzeugführern zu erhöhen. Hierzu wurden sowohl in der Straße Am Gummibahnhof als auch in der Heinrich-Büssing-Straße zahlreiche Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt kontrollierte die Polizei 260 Personen auf eine Fahrtüchtigkeit bzw. Fahruntüchtigkeit. Bei mehreren Personen wurden sogenannte Drogenvortests durchgeführt. Bei einem 26-jährigen Mann bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen mit seinem Pkw gefahren war. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. Bei einem weiteren 45-jährigen Fahrer konnte ein Atemalkoholwert von 1,5 Promille festgestellt werden. In diesem Fall leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein und entnahm dem Mann eine Blutprobe, seinen Füherschein stellten die Beamten sicher. Im Verlaufe der Kontrollen konnten zudem zwei Haftbefehle vollstreckt und weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt werden.

Die Polizei wird auch zukünftig und ohne vorherige Ankündigung Kontrollen dieser Art durchführen. Ziel dieser Kontrollen ist eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und somit ein wichtiger Beitrag zur Gefahrenreduzierung.

