POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 02.07.2019

Peine (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 04:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Gerhard-Lucas-Meyer-Straße in Peine ein. Nachdem die Täter über ein gekipptes Fenster in das Gebäude gelangen konnten, brachen sie anschließend weitere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Einbruch in Kindergarten

Unbekannte Täter brachen zwischen Sonntag, 19:30 Uhr, und Montag, 06:55 Uhr, in einen Kindergarten in der Woltorfer Straße in Peine ein. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in den Kindergarten. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und brachen diverse Schränke auf. Mit ihrer Beute, Digitalkameras, Laptop und Bargeld, flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

