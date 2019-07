Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Einbruch in Jugendzentrum

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag hebelten unbekannte Täter am Jugendzentrum an der Breiten Straße ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen Fernseher sowie diverse andere elektronische Geräte im Wert von ca. 1.000 Euro. Der dazukommende Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

