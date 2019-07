Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 15.40 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Mann, der versuchte, gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Thusneldastraße einzubrechen. Die Zeugin verständigte die Polizei und gab eine exakte Personenbeschreibung des Täters ab. Auf der Anfahrt zum Tatort sahen Beamte der Polizeiwache Detmold einen Mann, auf den die Beschreibung haargenau zutraf. Dieser versuchte noch, beim Anblick der Polizei über den Zaun eines Werksgeländes zu flüchten. Die Beamten waren aber deutlich schneller als der Täter und nahmen ihn noch auf dem Gelände fest. Da er sich erheblich der Festnahme widersetzte, wurden ihm Handfesseln angelegt. Die Polizei bedankt sich herzlich bei der Zeugin, die aufgrund ihrer genauen Beschreibung die Festnahme ermöglicht hat.

