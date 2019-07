Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Randalierer beschädigen Fahrzeuge

Lippe (ots)

(LW) Im Röddepöhler Weg beschädigten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Pkw. An einem silbernen Opel Corsa brachen sie den Heckscheibenwischer ab und an einem braunen Daimler Benz der C-Klasse traten die Täter gegen den Außenspiegel an der Fahrerseite, der völlig zerstört wurde. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt. Die Taten geschahen mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen 03.00 Uhr, da eine Geschädigte zu diesem Zeitpunkt verdächtige Geräusche hörte, diese aber zu diesem Zeitpunkt nicht zuordnen konnte. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

