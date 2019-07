Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag, in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr versuchten unbekannte Täter, die Wohnungstür an einem Einfamilienhaus in der Triftenbrede aufzuhebeln. Trotz erheblicher Beschädigungen hielt die Tür den Bemühungen der Täter stand und ohne Beute entfernten sich diese vom Tatort. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell