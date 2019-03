Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Alkoholisierter Mann sitzt auf Bahnsteigkante - Zug muss bremsen

Neumünster (ots)

Gestern Mittag wurden Bundespolizisten zu einem Einsatz im Neumünsteraner Bahnhof gerufen. Ein Lokführer hatte eine Schnellbremsung einleiten müssen weil sich eine Person im Gleisbereich befand.

Die Beamten konnten vor Ort auch einen Mann feststellen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und abwesend wirkte. Die Ermittlungen der Bundespolizisten ergaben, dass dieser auf der Bahnsteigkante gesessen hatte und einen herannahenden IC aus Dänemark offensichtlich nicht gehört hatte. Der Lokführer hatte mehrfach Pfeifsignale abgegeben und eine Schnellbremsung eingeleitet. Der Zug kam auf Grund seiner verminderten Geschwindigkeit fünf Meter vor dem Mann zum Stehen. Im Zug wurde niemand verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,93. Aufgrund seines Zustands wurde der 36-Jährige in Begleitung von Bundespolizisten ins Krankenhaus verbracht. Er muss mit einem Strafverfahren wegen gefährlichem Eingriffs in den bahnverkehr rechnen.

Am Wochenende stellten Bundespolizisten im Bahnhof noch zwei 15-jährige Jugendliche fest. Ermittlungen ergaben, dass die Mädchen bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren. Sie galten als vermisst und wurden durch die Beamten in Obhut genommen.

Ein 21-Jähriger, der die Bahngleise verbotenerweise überquerte muss mit einer Anzeige rechnen.

