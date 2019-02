Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) In der Zeit von Samstag, 09.02.2019, 13.00 Uhr, bis Sonntag, 10.02.2019, 19.00 Uhr, ist es in Bodenfelde, Parkstreifen an der Wienser Straße, zur Sachbeschädigung an einem Pkw gekommen. Unbekannte Täter beschädigten das Glas des rechten Außenspiegels vermutlich durch Zerschlagen mittels eines Gegenstandes. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 150,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

