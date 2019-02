Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf der B 445

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B 445, 2. Einfahrt in Richtung Kalefeld/ Kreuzung Richtung Dögerode. In der Zeit vom 08.02.2019, 20:00 Uhr, bis zum 09.02.2019, 12:00 Uhr, wurde die Straßenbeschilderung (insgesamt 7 Pfeilwegweiser) auf der Verkehrsinsel des Abbiegestreifens in Richtung Dögerode beschädigt. Die Halterungen der Schilder waren stark verbogen und aus der Bodenverankerung gerissen. Ein Teil der Beschilderung lag auf der Verkehrsinsel und ragte teilweise auf die Fahrbahn. Allem Anschein nach ist es an besagter Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der/ die bislang unbekannte/n Fahrzeugführer entfernte/n sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An der beschädigten Verkehrseinrichtung ist ein geschätzter Schaden von 500 EUR entstanden. Das Polizeikommissariat ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu kontaktieren. Tel.: 05381/919200.

