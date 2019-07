Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hinweise auf Brandstifter erbeten.

Lippe (ots)

Vermutlich durch Fahrlässigkeit entzündete ein bislang Unbekannter am Samstagabend ein Feuer, das am Gymnasium an der Hornschen Straße einen Sachschaden in Höhe von zirka 5.000-10.000 Euro verursacht hatte. Der Unbekannte hatte sich zwischen Freitagabend bis zum Ausbruch des Feuers am Samstag, gegen 22:40 Uhr, ein Nachtlager im Bereich einer Baustelle auf dem Schulgelände eingerichtet. Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann wird gebeten, sich bei der Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 zu melden.

