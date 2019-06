Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der Polizei Westerstede Dachstuhlbrand in Apen

Oldenburg (ots)

Am Mi., 12.06.19, gg. 18.25 Uhr, gerät der Dachstuhl eines zur Zeit unbewohnten Wohnhauses in der Gemeinde Apen, Norderstraße, in Vollbrand. Zur Brandbekämpfung sind die Feuerwehreinheiten aus Apen, Godensholt und auch Elmendorf sowie vorsorglich ein Rettungswagen eingesetzt. Die Löscharbeiten sind aktuell noch nicht beendet. Hinsichtlich einer möglichen Brandursache oder der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die weiteren polizeilichen Ermittlungen werden am kommenden Tag durch die Brandermittler der Polizei Westerstede fortgeführt.

