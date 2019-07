Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. 5.000 Euro Sachschaden ...

Lippe (ots)

... verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf der Asper Straße ereignet hatte. Die Besitzerin eines silberfarbenen VW Polos hatte ihren Wagen in dieser Zeit am Straßenrand, auf Höhe der Hausnummer 33, abgestellt. Bei dem VW ist die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt, so dass davon auszugehen ist, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers ebenfalls über einen größeren seitlichen Sachschaden verfügen müsste. Hinweise zu der Straftat nimmt das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

