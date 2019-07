Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Betrunkene Radlerin übernachtet im Polizeigewahrsam.

Lippe (ots)

Sonntagnachmittag meldete ein Autofahrer eine Radfahrerin auf der Pagenhelle, die offensichtlich stark betrunken sei und schon beinahe einen Unfall verursacht habe, da sie unbeabsichtigt quer über die Straße gefahren sei. Gegen 17:40 Uhr konnte die Frau von einer Streifenwagenbesatzung auf der Straße Am Wasserturm angehalten und kontrolliert werden. Die 40-jährige Frau aus Blomberg hatte tatsächlich dem Alkohol zugesprochen und war auf dem Weg zu ihrer Wohnanschrift bereits stark vom Weg abgekommen. Nach der Entnahme einer Blutprobe im Klinikum musste die Frau ihren Rausch erst einmal in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Fahrweise der Frau machen können oder die von ihr gefährdet wurden. Ihre Hinweise richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05222/98180.

