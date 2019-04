Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Fahr/Bremsfehler in den Straßengraben gefahren

Einbeck (ots)

Einbeck -tm. Kreisstraße 628/Bundesstraße64, 26.04.2019, 21:35 Uhr. Ein 28 jähriger ortsunkundiger Autofahrer aus Hannover befuhr die Kreisstraße 628 aus Naensen kommend in Richtung Bundesstraße 64. Im dortigen Einmündungsbereich kam es auf regennasser und abschüssiger Fahrbahn zu einem Fahr- oder Bremsfehler des Hannoveraners. Sein Pkw, ein Seat Cordoba, fuhr über den Einmündungsbereich und anschließend in den Straßengraben. Dabei kippte der Seat auf das Dach. Der Hannoveraner blieb dabei glücklicherweise unverletzt. An seinem Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 700 Euro.

