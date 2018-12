POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt missachtet (29-0312)

Speyer (ots) - 03.12.2018, 10.00 Uhr Die Fahrerin eines Peugeot 206 wollte aus der Schandeinstraße geradeaus über den Kreuzungsbereich der Josef-Schmitt-Straße in die Gerhard-Hauptmann-Straße fahren. Dabei hat sie einen von rechts kommenden Mercedes übersehen, der auf der Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße unterwegs war. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 4500 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt.

