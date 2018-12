POL-PDLU: Hanhofen - Vorfahrt missachtet (35-0312)

Hanhofen (ots) - 03.12.2018, 12.10 Uhr An der Kreuzung Heinrich-von-Kleist-Straße / Hölderlinstraße hat ein 39-jähriger Toyota Fahrer einen von rechts kommenden Mercedes übersehen, der die Hölderlinstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von 1100 Euro. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell