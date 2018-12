POL-PDLU: Maxdorf - Unfallflucht

Maxdorf (ots) - Am 03.12.2018, gegen 17:00 Uhr, wird ein ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkte Pkw der Marke Skoda mit DÜW-Kennzeichen durch einen vorbeifahrenden silbernen Pkw, ebenfalls mit DÜW-Kennzeichen, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 350EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Polizeiinspektion Frankenthal

Sachbereich Einsatz

Jörg Friedrich



Telefon: 06233-313-202

pifrankenthal@polizei.rlp.de





