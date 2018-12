POL-PDLU: Maxdorf - Einbruch in Kindertagesstätte

Maxdorf (ots) - Im Zeitraum vom 01.12.2018 bis zum 03.12.2018 hebeln Unbekannte ein gekipptes Seitenfenster der Kita in der Hüttenmüllerstraße auf und gelangen so ins Gebäude. Hier beschädigen sie eine Bürotür und entwenden eine geringe Menge an Bargeld. Durch die Tat entsteht ein Gesamtschaden von ca. 1200EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

