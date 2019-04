Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Totschlag - Tatverdächtiger festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Northeim (ots)

Northeim, Graf-Otto-Straße - Donnerstag, 25.April 2019, zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Donnerstag zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Graf-Otto-Straße zu einem versuchten Totschlag. Ein 25 Jahre alter Northeimer wurde dabei durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt.

Der Vorfall wurde weder von den Beteiligten noch von Zeugen gemeldet. Drei Männer brachten den Schwerverletzten mit einem Pkw in die Notaufnahme des Northeimer Krankenhauses. Nach einer Notoperation befindet sich der 25-Jährige inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung. Die vom Krankenhaus informierte Northeimer Polizei begann noch in der Nacht mit den ersten Ermittlungen.

Am Freitagvormittag konnte der 25-Jährige von den Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Northeim eingehend befragt werden. Es ergab sich ein Tatverdacht gegen einen in Northeim lebenden 24 Jahre alten afghanischen Staatsangehörigen, der sich im Laufe des Tages weiter erhärten ließ.

Eine Fahndung wurde eingeleitet. Am späten Nachmittag erschien der Tatverdächtige auf der Wache der Northeimer Dienststelle und stellte sich. Der Mann wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der 24-Jährige am Samstagvormittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Northeim vorgeführt. Hier wurde ein U-Haftbefehl erlassen. Der Festgenommen wurde anschließend in die JVA Rosdorf überführt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag zwischen 20.40 Uhr und 20.50 Uhr auf dem Parkplatz des REWE Einkaufsmarktes in der Graf-Otto-Straße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 bei der Northeimer Polizei zu melden.

