Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) Am Donnerstag, 25.04.2019, gegen 19.23 Uhr, kam es in Bodenfelde, Uslarer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 17-jähriger Heranwachsender befuhr mit seinem Krad die Uslarer Straße in Richtung Uslar. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf den abbremsenden Pkw einer vor ihm fahrenden 54-jährigen Frau aus einer Uslarer Ortschaft. Der Kradfahrer kam dabei zu Fall und verletzte sich. Er wurde mittels RTW zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Northeim verbracht. Der beim Zusammenstoß entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

