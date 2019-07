Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Raubüberfall auf Musikinstrumentengeschäft - Presse- und Medienmitteilung der Kriminalinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am gestrigen, späten Nachmittag (Di. 02.07.2019), gegen 17:45 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter das Ladengeschäft in der Pfarrstraße in Neuwied. Er bedrohte mit einer silbernen Pistole die 82-jährige Mutter des Inhabers und forderte mit den Worten "money, money" die Herausgabe der Einnahmen. Die Frau schrie den Täter so an, dass dieser flüchtete und ohne Beute das Geschäft in Richtung Engerser Straße fußläufig verlies.

Die Pistole wurde in einer gelben Tasche oder Stoffbeutel mitgeführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Schlanke Figur, ca. 180cm - 185cm, hellhäutig, heller Strohhut mit schwarzem Band und breiter Krempe, schwarzes Hemd mit langen Armen, lange Hose. Die Person habe ausgesehen wie ein junger "Dandy".

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise zur Person nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per E-Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

