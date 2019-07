Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Mudersbach-Niederschelderhütte (ots)

Am Sonntag, den 30.06.2019, befuhr eine Pkw-Fahrerin gegen 17.45 Uhr, in Niederschelderhütte die Straße "In den Schinden" in Richtung Weiherstraße, als ihr ein bislang unbekannter SUV mit überhöhter Geschwindigkeit im Bereich einer unübersichtlichen Kurve entgegenkam. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte sie ihren Pkw nach rechts in eine Lücke zwischen dort am Straßenrand parkenden Pkw, wobei sie ein dort abgestelltes Fahrzeug streifte. Es entstand Sachschaden. Der SUV-Fahrer setzte unbehelligt seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise an die Polizei Betzdorf, 02741-9260.

