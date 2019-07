Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizei - dein (tierischer) Freund und Helfer

Niederbreitbach (ots)

Am Nachmittag des 02.07.2019 wurden Beamten während einer Verkehrskontrolle in Niederbreitbach von einer Bürgerin um Hilfe gebeten. Eine Bekannte sei ihrem Hund hinterhergelaufen, nachdem dieser Reißaus nahm. Der Hund und auch die Besitzerin hingen nun in einem Steilhang fest. Mittels Seilen und vollem Körpereinsatz der Beamten konnte die Dame und der Hund aus dem Gefälle gerettet werden.

