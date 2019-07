Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Nassauer Str. / Bergstr. (ots)

Am Mo., 01.07.2019, gegen 08:07 Uhr, befuhren eine 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw KIA und nachfolgend ein 33-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai die Nassauer Straße aus Richtung Stadtmitte kommend bergauf in Fahrtrichtung Hachenburger Straße. Kurz vor der von rechts einmündenden untergeordneten Bergstraße erkannte die KIA-Fahrerin, dass der aus der Bergstraße auf die Nassauer Straße einbiegende 55-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Mazda ihre Vorfahrt missachtete und konnte daher rechtzeitig und gefahrlos anhalten. Der nachfolgende 33-jährige Hyundai-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstandes auf den Pkw KIA der 42-Jährigen auf. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ca. 2000,-EUR Sachschaden. Am Fahrzeug des 55-jährigen Mazda-Fahrers entstand kein Schaden. Dieser wurde gesondert und unabhängig von diesem Unfallgeschehen wegen der Vorfahrtmissachtung angezeigt.

