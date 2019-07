Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Scheuerfeld - Versuchter Straßenraub

Scheuerfeld (ots)

Am Sonntag, 30.06.2019, gegen 00:40 Uhr, kam es in der Industriestraße in Scheuerfeld zu einem versuchten Straßenraub. Ein 30jähriger wurde von einem Unbekannten mit einer Pistole bedroht und der Täter forderte die Herausgabe des Mobiltelefons des Geschädigten. Letztlich floh der Täter ohne Beute, nachdem der Geschädigte ihm die Waffe aus der Hand geschlagen hatte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 40 Jahre alt, kräftig, circa 170 cm groß, schwarze kurze Haare, Vollbart, bekleidet mit einer dunklen Bundeswehrtarnhose und mit einem dunklen T-Shirt mit Rockmusikabbildungen.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Raub, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell