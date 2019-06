Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schwer verletzt nach Verkehrsunfall

Hattingen (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 54-jährige Wetteranerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie fuhr mit ihrem VW Tiguan auf der Bredenscheider Straße in Richtung Sprockhövel. Nach bisherigen Erkenntnissen nickte sie durch Ermüdung am Steuer ein und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier stieß sie zunächst mit dem entgegenkommenden Nissan einer 49-jährigen Hattingerin zusammen, anschließend stieß sie gegen den hinter dem Nissan fahrenden Ford einer 19-jährigen Gevelsbergerin. Die Unfallverursacherin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 19-jährige Fordfahrerin und zwei 19-jährige Mitfahrerinnen erlitten leichte Verletzungen, auch die Fahrerin des Nissan wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden, da sie nicht mehr fahrbereit waren, abgeschleppt. Während der Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle vollständig gesperrt.

