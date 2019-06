Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Buntmetall geklaut

Sprockhövel (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 04:30 Uhr, in eine Firma Am Leveloh ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und drangen so in die Fabrikräume ein. Aus der Firma entwendeten sie hochwertige Metalle wie Messing, Rotguss und Kupfer. Insgesamt erbeuteten sie etwa eine halbe Tonne des wertvollen Materials. Der Wert der Beute beträgt etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell