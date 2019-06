Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Schwarzer BMW nach Unfallfluchtgesucht

Ennepetal (ots)

Am Samstag, gegen 14:20 Uhr, musste eine 28-jährige Ennepetalerin auf der Deterberger Straße einem entgegenkommenden schwarzen BMW ausweichen und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Zafira. Die Ennepetalerin fuhr mit ihrem VW Golf die Deterberger Straße abwärts in Richtung Heilenbecker Straße. In Höhe der Grundschule fuhr sie in eine Engstelle. Ein entgegenkommender schwarzer BMW mit EN Kennzeichen fuhr ebenfalls in die Engstelle und zwang die 28-Jährige auszuweichen. Diese stieß in den geparkten Opel. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Rüggeberger Straße unerlaubt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02333-91664000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell