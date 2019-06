Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mit 0,8 Promille Unfall verursacht

Gevelsberg (ots)

Eine 72-jährige Ennepetalerin wollte am Sonntag (16.06) mit ihrem Skoda Octavia auf einem Parkplatz an der Wittener Straße aus einer Parklücke fahren. Beim Rückwärtsfahren touchierte sie einen anderen geparkten Audi TT eines 27-jährigen Hageners. Sie verständigte zur Unfallaufnahme die Polizei. Als die Streifenbesatzung den Unfall aufnehmen wollte, bemerkten sie Alkoholgeruch in der Atemluft der 72-Jährigen. Ein durchgeführter Test verlief positiv und ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Ennepetalerin wurde daraufhin zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

