Polizei Düren

POL-DN: Autofahrerin erfasst Radfahrerin

Merzenich (ots)

Am 28.05.2019 um 09:30 Uhr kollidierte eine Pkw-Fahrerin auf der Kreuzung Bahnstraße/Valdersweg/Jahnstraße mit einer vorfahrtberechtigen Fahrradfahrerin. Diese wurde leicht verletzt.

Die 52-jährige Autofahrerin aus Merzenich kam aus der Bahnstraße und wollte geradeaus über die Kreuzung in die Jahnstraße fahren. Sie hielt an der Haltelinie an und fuhr dann in den Kreuzungsbereich ein. Dabei hatte sie offenbar nicht gesehen, dass sich von rechts eine Radfahrerin näherte, die auf dem Valdersweg in Richtung Lindenstraße unterwegs war und links in die Bahnstraße abbiegen wollte. So kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad der 78-jährigen Merzenicherin. Diese stürzte und wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. Die Fahrerin des Wagens blieb unverletzt

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell