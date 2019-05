Polizei Düren

POL-DN: Tageswohnungseinbruch in Niederzier

Am helllichten Tag stiegen Unbekannte gestern Nachmittag in ein Einfamilienhaus in Niederzier-Hambach ein.

Offene Schränke und Schubladen in allen Räumen, ein kaputter Fernseher, aus den Betten gehobene Matratzen und ein unwohles Gefühl bei den Bewohnern des Hauses - das ist das Resultat eines Wohnungseinbruchs, der sich gestern zwischen 12:00 Uhr und 18:30 Uhr in der Straße "Selgenbusch" in Niederzier-Hambach ereignete.

Während die Bewohner unterwegs waren, kletterten der oder die Täter über einen Zaun und gelangten so zur Rückseite des Hauses. Zunächst gingen sie die Tür zum Wintergarten an. Als sie diese nicht öffnen konnten, hebelten sie ein Wohnzimmerfenster auf. Sie durchsuchten das gesamte Haus und erbeuteten neben Bargeld auch verschiedene Wertgegenstände. Mit ihrer Beute entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Die hinzugerufene Kriminalpolizei sicherte diverse Spuren und ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

