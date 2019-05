Polizei Düren

POL-DN: Geparktes Auto schwer beschädigt

Jülich (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am Montagmorgen der Besitzer eines Autos, als er dieses morgens in Betrieb nehmen wollte. Die linke Seite wies im vorderen Bereich erhebliche Beschädigungen auf.

Der Wagen wurde am Abend zuvor gegen 00:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Am Aachener Tor" abgestellt. Gegen 08:00 Uhr am Morgen stellte der Fahrzeughalter den Schaden fest. Offenbar war jemand in der Nacht mit seinem Fahrzeug zu weit nach rechts gekommen und hatte den geparkten Wagen beschädigt. Von der Fahrertür bis zur vorderen Stoßstange reichten die Dellen und Kratzer. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher aus Richtung Große Rurstraße die Straße "Am Aachener Tor" befuhr. Vor Ort sicherten die Beamten Fremdlack sowie Fahrzeugteile des Flüchtigen, dessen Fahrzeug wohl auch Schäden davongetragen hat. Der Sachschaden an dem geparkten Auto beläuft sich auf circa 5000 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher und sonstige verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall nimmt der zuständige Sachbearbeiter zur Bürodienstzeit unter der Rufnummer 02461 627-5232 entgegen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425.

Polizei Düren

