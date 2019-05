Polizei Düren

POL-DN: Zigarettenautomat samt Sackkarre aus Gaststätte gestohlen

Jülich (ots)

In Jülich-Bourheim verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einer Gaststätte. Hier klauten sie unter anderem einen Zigarettenautomaten, den sie mit einer Sackkarre transportieren, die sie ebenfalls entwendeten.

Gestern gegen 14:00 Uhr fand ein Zeuge im Feld an der Adenauerstraße einen Zigarettenautomaten und eine Sackkarre. Die Geldkasse und die Zigarettenfächer waren geleert. Die hinzugerufene Polizei konnte beides einem Einbruch zuordnen, der am Morgen zur Anzeige gebracht worden war. In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 20:15 Uhr und 07:45 Uhr, hatten unbekannte Täter ein rückwertig gelegenes Garagentor einer Gaststätte in der Adenauerstraße aufgebrochen und dann in den Lagerräumen Schränke und Schubladen geöffnet. Neben einem Fernseher klauten die Einbrecher auch einen Zigarettenautomaten, den sie mit einer Sackkarre transportierten, die ebenfalls zur Gaststätte gehört. Sie verließen die Räumlichkeiten vermutlich mit Hilfe eines Zweitschlüssels durch die Haupteingangstür.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Adenauerstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

