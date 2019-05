Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Oberzier

Niederzier (ots)

Der Polizei wurden zwei Einbrüche gemeldet, die sich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereigneten. Einmal blieb es beim Versuch, einmal waren die Täter erfolgreich.

Zwischen dem 26.05.2019, 10:00 Uhr, und dem 27.05.2019, 15:30 Uhr, gingen unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Straße "Pagenhau" an. An der Haustür waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. Der Versuch, in das Objekt zu gelangen, misslang allerdings.

In der Straße "Im Rittersaal" waren Einbrecher vermutlich über den Grundstückszaun eines Einfamilienhauses geklettert, bevor sie versuchten, die Türschlösser der Kellertür aufzubohren. Als dies nicht gelang, brachen sie die Tür auf und betraten das Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen sie mit noch nicht näher bestimmtem Diebesgut. Der Tatzeitraum lässt sich auf zwischen Sonntag, 22:15 Uhr, und Montag, 13:00 Uhr, eingrenzen.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

