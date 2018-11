POL-F: 181121 - 1132 Frankfurt-Bockenheim/Ginnheim: Oberleitung abgerissen

Frankfurt (ots) - (ka) Heute Vormittag riss ein Lastwagen eine Oberleitung der Straßenbahn (Linie 16) in der Ginnheimer Landstraße, Ecke Wilhelm-Epstein-Straße ab. Die Reparaturarbeiten und damit einhergehenden Straßensperrungen dauern an.

Gegen 11.10 Uhr blieb ein Sattelzug mit seinem Kran, der wohl nicht komplett eingefahren war, an der Oberleitung hängen und riss diese ab. Verletzt wurde durch den Unfall glücklicherweise niemand.

Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich ab, während die Feuerwehr die Oberleitung erdete. Aktuell wird die Oberleitung in der Ginnheimer Landstraße bis zur Platenstraße abgebaut. Dazu ist der Bereich abgesperrt und es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Maßnahmen werden bis ca. 18.00 Uhr andauern.

