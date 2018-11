POL-F: 181121 - 1131 Frankfurt-Gallus: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankfurt (ots) - (mc) Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle in der Straße Am Römerhof, entzog sich gestern zunächst ein Verkehrsteilnehmer der Kontrolle, bis er kurz darauf aufgrund einer fehlenden Fahrerlaubnis festgenommen werden konnte.

Gegen 17.15 Uhr fuhr der weiße Peugeot Kastenwagen in die Kontrollstelle ein. Allerdings manövrierte der Fahrer das Fahrzeug wieder heraus und reagierte ebenfalls nicht auf die Anhaltesignale der eingesetzten Polizeibeamten. Im Rahmen der Nacheile nahmen sie den Mann kurzerhand fest und Ermittlungen ergaben, dass gegen den 36-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot vorliegt und ihm das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr untersagt ist.

Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel und sein Führerschein abgenommen. Darüber hinaus wird nun wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt. Der Fahrzeughalter wird sich ebenfalls verantworten müssen, da dieser im Vorfeld zu prüfen hat, ob eine gültige Fahrerlaubnis vorliegt.

