POL-F: 181121 - 1129 Frankfurt-Griesheim: Festnahme nach Handtaschenraub

Frankfurt (ots) - (fue) Eine 57-jährige Frankfurterin war am Dienstag, den 20. November 2018, gegen 07.25 Uhr, zwischen den Wohnblocks in Auf dem Schafberg unterwegs.

Dort traf sie auf einen zunächst unbekannten Mann, der versuchte, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Die Geschädigte gab jedoch nicht nach und hielt ebenso an der Tasche fest. Schließlich versetzte ihr der Täter einen Stoß, sodass sie zu Boden ging und sich dabei verletzte. Trotzdem ließ die Frau ihre Handtasche nicht los.

Letztlich wurden Zeugen auf die Tat aufmerksam und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei ihm handelt es sich um einen 69-jährigen Frankfurter.

