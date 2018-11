POL-F: 181121 - 1127 Frankfurt-Nordend: Rücksichtslose Flucht vor Polizei - Zeugen gesucht!

Frankfurt (ots) - (ka) Gestern Morgen versuchte ein 36-Jähriger auf der Adickesallee auf sehr riskante Weise in seinem Toyota vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Letztendlich gelang es den Beamten den Mann festzunehmen.

Gegen 10.00 Uhr fuhr der 36-Jährige telefonierend in seinem Toyota auf der Adickesallee stadtauswärts. Zu seinem Pech sah das eine Polizeistreife und entschied sich dazu, den Fahrer zu kontrollieren. Zunächst machte der Toyota-Fahrer den Anschein, als würde er dem Streifenwagen folgen. Bei der ersten Gelegenheit gab er jedoch Gas und raste durch den Berufsverkehr über die Miquelallee in Richtung Zeppelinallee davon. Bei seiner Flucht gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer, indem er streckenweise durch den Gegenverkehr fuhr und rote Ampeln ignorierte. In der Zeppelinallee stellte der 36-Jährige letztendlich sein Auto ab und flüchtete zu Fuß. Den Polizisten gelang es jedoch den Mann einzuholen und festzunehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein Ende Oktober wegen einer Drogenfahrt abgeben musste. Außerdem fanden die Beamten knapp zwei Gramm Amphetamin in dem Toyota.

Der 36-Jährige machte auf die Polizisten den Eindruck, dass er auch dieses Mal unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die das rücksichtslose Fahrverhalten des Toyota-Fahreres (blauer Toyota Yaris) auf der Adickesallee, Miquelallee und Zeppelinallee beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 069/755-46110 zu melden.

