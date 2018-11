POL-F: 181120 - 1125 Frankfurt-Dornbusch: Fahrraddiebstahl dank aufmerksamen Zeugen verhindert

Frankfurt (ots) - (em) Gestern Nachmittag (19.11.2018) versuchte ein 32-jähriger Mann ein Fahrrad in der Platenstraße zu entwenden. Dank eines aufmerksamen Zeugen, konnte die Vollendung der Tat verhindert werden.

Gegen 14.40 Uhr konnte ein 41-jähriger Mann beobachten, wie ein Unbekannter immer wieder zu einem Fahrrad in der Platenstraße ging, um dort an diesem zu rütteln, sich umzuschauen und diesen Vorgang anschließend mehrfach zu wiederholen. Sofort alarmierte der Zeuge die Polizei. Beim Eintreffen der Streife, versuchte der Täter zu fliehen. Dieses Vorhaben war jedoch nicht von Erfolg gekrönt: Wenige Meter später klickten für den 32-Jährigen die Handschellen.

Der Tatverdächtige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

