POL-F: 181120 - 1122 Frankfurt-Ostend: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) - (fue) Heute Morgen gegen 09.00 Uhr ereignete sich auf der Hanauer Landstraße ein Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Frankfurter war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw der Marke Volvo in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. In Höhe der Weisbachstraße wollte er mit seinem Fahrzeug wenden, um wieder in Richtung der Innenstadt zurückzufahren. Dabei übersah er die links neben ihm fahrende Straßenbahn der Linie 11, mit der sein Fahrzeug kollidierte. Der 76-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Da er in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, musste er von der Feuerwehr befreit werden. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde keiner der Fahrgäste in der Strab verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell