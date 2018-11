POL-F: 181120 - 1123 Frankfurt-Heddernheim: Weiterer Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots) - (fue) Ein 56-jähriger Frankfurter wurde am Montag, den 19. November 2018, gegen 20.20 Uhr, beim Überqueren der Gleise vor der U-Bahnstation Heddernheim verletzt.

Der Fahrer der U-Bahn hatte den Mann unterhalb der Maybachbrücke, neben den Gleisen sitzend, bei der Einfahrt in die U-Bahnstation wahrgenommen und eine Vollbremsung eingeleitet. Schließlich stand der 56-Jährige auf und wollte die Gleise überqueren. Dabei geriet er seitlich gegen die fahrende U-Bahn und prallte an dieser ab. Der 56-Jährige, der offensichtlich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde dabei verletzt und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in Verbindung zu setzen.

