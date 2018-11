POL-F: 181121 - 1126 Frankfurt: Kriminalpolizei warnt vor Fake-Shops

Frankfurt (ots) - (em) Weihnachten steht vor der Tür und damit auch das Thema Geschenke. Eine Vielzahl der Deutschen kaufen diese online. Doch nicht alle Onlineshops sind seriös und liefern die Ware aus.

Erst im vergangenen Jahr hatte ein "Fake-Shop" bundesweit von sich Reden gemacht: K. K. Gregor Technik GmbH. In dem Zeitraum von August 2017 bis Mitte November 2017 wurden auf der Internetseite www.kkgtechnik.de technische Geräte aller Art zu einem sehr günstigen Preis zum Kauf angeboten. Anfänglich lieferte das Unternehmen die Ware noch aus. Doch schon nach wenigen Wochen erhielten die Kunden keine Ware mehr und blieben auf den Kosten sitzen.

Mehr als 28.500 Geschädigte, 11,7 Millionen Euro Schaden und drei Festnahmen sind das bisherige Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen. Damit handelt es sich um den bislang größten ermittelten Fake-Shop bundesweit.

Die drei Tatverdächtigen, 32, 48 und 65 Jahre alt, befinden sich in Untersuchungshaft.

Damit das Onlineshopping kein Reinfall wird, warnt die Frankfurter Kriminalpolizei nun aufgrund der bevorstehenden Weihnachtszeit und der damit einhergehenden Online-Einkäufe eindringlich vor Fake-Shops!

Hinweise, woran man einen Fake-Shop erkennen kann, finden Sie auf der Internetseite (https://k.polizei.hessen.de/2102704875) sowie den Social Media-Kanälen der Frankfurter Polizei (Facebook: Polizei Frankfurt am Main, Twitter: @polizei_Ffm).

