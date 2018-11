POL-F: 181121 - 1128 Frankfurt-Fechenheim: Schussabgabe

Frankfurt (ots) - (fue) Am Dienstag, den 20. November 2018, gegen 23.40 Uhr, klingelte es an der Haustür eines 65-jährigen Frankfurters im alten Ortskern von Fechenheim.

Der Mann trat ans Fenster seiner im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung, von wo aus er den Unbekannten fragte, was er wolle. Dieser gab daraufhin einen Schuss aus einer kleinkalibrigen Waffe auf den 65-Jährigen ab. Das Projektil blieb zwischen den Gläsern der mehrfach verglasten Fensterscheibe liegen. Der Geschädigte wurde nicht verletzt.

Der Täter flüchtete mit einem weißen Kombi. Er wird beschrieben als etwa 40 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Stämmige Figur, bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke und schwarzer Basecap. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-51199 entgegen.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

