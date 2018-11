POL-F: 181121 - 1130 Frankfurt-Westend: Professionelle Pkw-Aufbrecher räumen Autos leer

Frankfurt (ots) - (mc) In der Nacht von Montag auf Dienstag, den 20. November 2018, schlugen ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte im Westend zu und entwendeten Fahrzeuginnenteile hochwertiger Karosserien.

Irgendwann zwischen 18.30 Uhr und 08.50 Uhr des nächsten Morgens wurden ausschließlich BMWs in den Straßen Kettenhofweg, Schumannstraße und Westendstraße Ziel professioneller Autoaufbrecher. Die Täter gingen zielgerichtet und typisch für Diebe vor, die sich auf den Diebstahl von Fahrzeugteilen spezialisiert haben. Aus insgesamt vier Fahrzeugen des bayrischen Fahrzeugherstellers wurden in Windeseile festinstallierte Navigationsgeräte und Lenkräder vollständig ausgebaut und entwendet.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den Tatumständen und zur Ergreifung der Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-52199 zu melden.

