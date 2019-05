Polizei Düren

POL-DN: Rotlicht missachtet - Fahrradfahrer angefahren

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Düren (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Fahrradfahrer kam es am Freitag auf der Schoellerstraße. Glücklicherweise kam der Radfahrer mit leichten Verletzungen davon.

Gegen 14:45 Uhr wollte ein 39-jähriger Dürener mit seinem Fahrrad die Schoellerstraße aus Richtung Arnoldsweilerweg in Richtung Eisenbahnstraße überqueren. Hierzu nutzte der die dortige Fußgängerfurt. Zur gleichen Zeit befuhr ein 58-jähriger Dürener mit seinem Transporter die Schoellerstraße auf dem linken von zwei Geradeausfahrstreifen stadtauswärts. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Geradeausverkehr rot. Ein Autofahrer hatte bereits an der Haltelinie auf dem rechten Fahrstreifen gestoppt. Der Radfahrer kreuzte die Fahrbahn bei Grünlicht. Der 58-Jährige jedoch missachtete die rote Ampel und stieß infolgedessen mit dem Fahrradfahrer zusammen. Dieser wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert bevor er auf die Fahrbahn fiel. Ein zufällig anwesender Rettungssanitäter sowie weitere Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Wie durch ein Wunder wurde dieser nur leicht verletzt, sodass er nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 2200 Euro. Rund um die Unfallstelle kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell