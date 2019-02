Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus

54568 Gerolstein, Hauptstraße, Raderstraße, Kyllpark (ots)

In der Nacht zum 24.02.2019 wurden durch bislang unbekannte Täter in Gerolstein im Bereich Hauptstraße, Raderstraße und Kyllpark mehrere Pkw und weitere Gegenstände beschädigt. So wurden Außenspiegel abgetreten, Fahrzeugtüren durch Tritte eingedellt und Scheiben eingeschlagen. Ferner wurde ein Werbeschild beschädigt und ein fest installierter Mülleimer aus der Verankerung gerissen. An den Tatörtlichkeiten konnte Beweismaterial, welches Rückschlüsse auf die Täter zulassen könnte, sichergestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei Gerolstein, Tel. 06591 9526-0.

