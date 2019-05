Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände im Burgauer Wald

Düren (ots)

Zweimal musste die Feuerwehr am späten Sonntagabend zu Bränden im Burgauer Wald ausrücken.

Der erste Brand wurde gegen 22:30 Uhr gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Bereich Gut Weyern Unterholz auf einer Fläche von circa 25 qm in Brand. Zwei Fußgänger bemerkten dies unabhängig voneinander und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer, das keinen weiteren Sachschaden anrichtete, konnte gelöscht werden.

Wenig später, gegen 00:20 Uhr, ging bei der Feuerwehr die Meldung über ein Feuer am Tierheim ein. Bereits von der Landstraße aus war der Feuerschein und starker Funkenflug zu erkennen. In Brand geraten war ein auf einer unmittelbar an das Tierheim angrenzenden Wiese aufgestellter Heustall. Auch hier löschte die Feuerwehr die Flammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kamen keine Tiere zu Schaden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zu den Brandursachen aufgenommen.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell