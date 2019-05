Polizei Düren

POL-DN: Schlägerei auf offener Straße

Düren (ots)

Am Dienstag, 28.05.2019 gegen 20.30 Uhr kam es in Düren, Josef-Schregel-Straße anfänglich zu verbalen Beleidigungen und Provokationen einer Personengruppe gegenüber einem Mann. Es eskaliert in einen Streit mit anschließender Schlägerei mit Personenzulauf zu zwei verschiedenen Gruppen. Dabei schubste und schlug man sich gegenseitig. Der anfänglich beleidigte 23-jährige Mann erhielt mehrfach Schläge durch zwei Kontrahenten. Er wurde an Kopf und Hand leicht verletzt. Als die Polizei eingetroffen war, wollte er seine Widersacher angreifen, obwohl die Polizei die Beiden schon überprüfte. Der eigentliche Geschädigte musste in Gewahrsam genommen werden. Da er aber gesundheitliche Probleme bekam, wurde er mit dem Rettungswagen zur Behandlung in Krankenhaus verbracht. Die Verursacher und Schläger, zwei polizeibekannte Männer im Alter von 21 und 29, wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten ins polizeiliche Gewahrsam verbracht. Die Ermittlungen zu den erstatteten Strafanzeigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell