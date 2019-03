Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt-Wolfskehlen: Zwei Fahrzeuge im Visier von Kriminellen

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

An einem in der Max-Planck-Straße abgestellten Mercedes, schlugen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch (27.03.) eine Scheibe ein und verschafften sich so anschließend Zugang in den Innenraum. Sie entwendeten den Airbag.

Bei einem weiteren Fahrzeugaufbruch wurden die Täter offenbar gestört. In der Brienner Straße schlugen Kriminelle ebenfalls eine Fahrzeugscheibe ein, ließen dann aber von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit dem Kriminalkommissariat K 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

